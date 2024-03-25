НЛО пролетел над Хабаровском и перепугал жителей

Среди версий того, что именно летит на видео, упоминается, например, комета Понса-Брукса, которую открыли в 1812 году и которую можно увидеть в этом году невооруженным взглядом до 1 апреля. Однако эксперты отвергают эту версию, так как комета бы летела значительно быстрее.