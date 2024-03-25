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НЛО пролетел над Хабаровском и перепугал жителей

В Амурской области России прямо над Хабаровском вечером 25 марта пролетел неопознанный летающий объект. Он выглядел как горящий шар со шлейфом.

Местные жители активно стали публиковать видео с полетом космического нечто:

Среди версий того, что именно летит на видео, упоминается, например, комета Понса-Брукса, которую открыли в 1812 году и которую можно увидеть в этом году невооруженным взглядом до 1 апреля. Однако эксперты отвергают эту версию, так как комета бы летела значительно быстрее.

Telegram-каналу «Осторожно, новости» представитель клуба «Астрономия в Хабаровске» рассказал, что, вероятнее всего, на видео можно наблюдать горящий космический мусор. Если конкретно, то это могут быть слетевшие с ракеты «Союз» детали, запуск которой, кстати, как раз состоялся 24 марта.

космос