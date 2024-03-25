Старые горки на детских площадках в Минске заменят за три года

На детских площадках Минска, которые расположены на придомовых территориях, заменят устаревшее игровое оборудование, сообщает агентство «Минск-Новости».
Гендиректор «Минского городского жилищного хозяйства» Марина Толстик сказала, что в 2024 году заменят 1 536 единиц детского игрового и спортивного оборудования. А где именно, можно посмотреть на сайтах ЖКХ районов.
Прежде всего заменят металлические детские горки, которые служили более 30 лет. Даже если они исправны, современный вид уже потеряли.
— Конечно, за один год все дворы охватить невозможно, рассчитываем, что справимся за ближайшие три, — сказала Толстик.