Принято окончательное решение по концерту группы «Пикник» в Петербурге

Утром 25 марта на официальной странице БКЗ «Октябрьский» в соцсетях появилась информация о том, что концерт группы «Пикник», запланированный на 27 марта, состоится. Позже эта запись была удалена. В разговоре с «Фонтанкой» организаторы уточнили, что вопрос о выступлении в Петербурге решается. Ситуацию осложнило то, что во время пожара у музыкантов сгорели инструменты.