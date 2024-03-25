В Воронежской области в конце марта останутся без света дома в девяти районах

С понедельника, 25 марта, по воскресенье, 31 марта, пройдут плановые отключения света в 59 населенных пунктах в девяти районах Воронежской области. Электричество будут вырубать согласно графику ПАО «Россети Центр».
Света не будет в два периода времени — либо с 5.30 до 7.00, либо с 8.00 до 19.00. Специалисты отключат электричество для замены проводов и опор линий электропередачи, установки нового оборудования и техобслуживания сетей.
Света не будет в населенных пунктах Рамонского, Хохольского, Аннинского, Верхнехавского, Ольховатского, Каменского, Петропавловского, Воробьевского и Кантемировского районов. График, в котором указаны конкретные адреса отключений, смотрите здесь.