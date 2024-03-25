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В «Ельцин Центре» усилили меры безопасности

После теракта в Крокусе в здании решили закрыть часть входов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в целях безопасности Президентский центр Бориса Ельцина закрыл несколько входов после теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в социальных сетях организации.

Временно закрыты входные группы кинозала и кафе Engels 1991. Теперь попасть в здание можно либо через центральный вход, либо через вход с улицы Бориса Ельцина. С паркинга подняться в здание можно на лифте сектора B и только до первого этажа.

— Мы просим с пониманием отнестись к возможной проверке вещей с помощью рамок для прохода либо ручного металлодетектора, — говорится в сообщении «Ельцин Центра».