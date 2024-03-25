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Усиление ветра, туман и гололед: какая погода ожидается в Казахстане 26 марта

На большей части Казахстана проходят атмосферные фронтальные разделы, что влечет за собой неустойчивую погоду.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 мар — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет.

По прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя, на западе страны сильный дождь.

«Лишь на севере, юго-востоке страны погода ожидается без осадков», — говорится в сообщении.

По Казахстану ожидается туман, усиление ветра до 15−25 м/с. На юге — шквал, гроза, на северо-западе и востоке гололед, отметили метеорологи.

Погода в мегаполисах.

Астана: пасмурно, днем температура воздуха поднимется до 6−8 °C тепла. Скорость ветра — 3−8 м/с.

Алматы: пасмурно, столбики термометра поднимутся до +20+22 °C. Скорость ветра может достигнуть 0−5 м/с.

Шымкент: ожидается дождь с грозой, днем потеплеет до +23+25 °C. Скорость ветра — 8−13 м/с.