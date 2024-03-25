Прокуратура выявила нарушения в аптеке на Щорса в Екатеринбурге

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга в ходе надзорных мероприятий с учстием сотрудников свердловского ТО Росздравнадзора установила, что фармацевтическая деятельность по реализации готовых лекарственных средств в аптеке ООО «Стелла-Фарм» на улице Щорса в Екатеринбурге ведется с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, а также с нарушением законодательства об обращении лекарственных средств.