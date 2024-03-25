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Прокуратура выявила нарушения в аптеке на Щорса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по требованию прокуратуры были устранены нарушения в работе аптеки при реализации и хранении лекарственных препаратов.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга в ходе надзорных мероприятий с учстием сотрудников свердловского ТО Росздравнадзора установила, что фармацевтическая деятельность по реализации готовых лекарственных средств в аптеке ООО «Стелла-Фарм» на улице Щорса в Екатеринбурге ведется с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, а также с нарушением законодательства об обращении лекарственных средств.

В нарушение ч. 6 ст. 55 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в данной аптеке на момент проверки не было минимального ассортимента лекарственных средств.

Лекарства хранились в помещении с неисправным гигрометром, не учитывались параметры воздуха. Хранение осуществлялось на полу без поддона, в помещениях, не предназначенных для хранения лекарств. Это является нарушением Правил хранения лекарственных средств для медицинского применения.

Прокуратура внесла представление руководителю компании «Стелла-Фарм». В результате обнаруженные нарушения были устранены. В частности прошла закупка лекарств для обеспечения минимального ассортимента, приобретен и установлен гигрометр, наведен порядок в части хранения лекарств, двух сотрудников аптеки привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура в отношении ООО «Стелла-Фарм» дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Свердловский Арбитраж требования прокурора удовлетворил полностью, компанию «Стелла-Фарм» привлекли к административной ответственности со штрафом в размере 4 тысячи рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Прокуратура