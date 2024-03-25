Корабль «Союз МС-25» с белоруской Василевской пристыковался к МКС

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Корабль «Союз МС-25» с первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской пристыковался в понедельник к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции, передает Sputnik.
Корабль пристыковался к модулю МКС в 18:03 (московское время).
Изначально космонавты должны были отправиться 21 марта, но из-за нештатной ситуации на завершающем этапе предпусковой подготовки всю процедуру пришлось прервать. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока.
Ракета с кораблем стартовала с Байконура 23 марта в 15:36 по минскому времени в резервный день. В его экипаж вошли белоруска Марина Василевская, герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий и американский бортинженер астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.
Согласно плану, белоруска и россиянин на МКС пробудут 12 суток, а назад отправятся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорел Эшли О’Хара. В свою очередь, Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.
Ожидается, что Василевская на станции проведет сеанс связи со школьниками и студентами. Кроме того, она должна реализовать пять научных проектов.