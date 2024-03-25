Минтранс: погранпереход Мамоново-2 — Гжехотки заработал в штатном режиме

Пункт пропуска в Гжехотках был перекрыт с 20 марта. Очевидцы сообщали, что фермеры блокируют движение транспортных средств в обе стороны. Вдоль трассы было выставлено несколько тракторов. В воскресенье, 24 марта, автомобилисты сообщили, что аграрии прекратили забастовку. Движение в пунктах пропуска возобновилось в обычном режиме около 17:00.