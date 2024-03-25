Минтранс: погранпереход Мамоново-2 — Гжехотки заработал в штатном режиме

Погранпереход Мамоново-2 — Гжехотки работает в штатном режиме, скопления транспорта на польско-российской границе нет. Об этом сообщил в понедельник, 25 марта, Минтранс РФ в официальном Telegram-канале.
«Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров», — отметили в ведомстве.
Пункт пропуска в Гжехотках был перекрыт с 20 марта. Очевидцы сообщали, что фермеры блокируют движение транспортных средств в обе стороны. Вдоль трассы было выставлено несколько тракторов. В воскресенье, 24 марта, автомобилисты сообщили, что аграрии прекратили забастовку. Движение в пунктах пропуска возобновилось в обычном режиме около 17:00.