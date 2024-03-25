Минкульт: ряд мероприятий в Беларуси перенесены из-за теракта в «Крокусе»

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Ряд культурных мероприятий в Беларуси были перенесены из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье на более поздник сроки или заменены, сообщила Sputnik начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Минкульта республики Виктория Ратобыльская.
Она уточнила, что изменения в афишах произошли из-за трагедии в Подмосковье.
«Например, замены были в театре имени Горького. Кроме того, отчетный концерт мастеров искусств Гомельской области должен был состояться 23 марта во Дворце Республики, но его перенесли. Более точные сроки сообщат позднее. В каждой организации были свои замены и переносы. Принято общее решение — заменить комедийные спектакли на произведения более серьезного жанра», — сказала Ратобыльская.
Также она добавила, что театр Киноактера заменил комедию «Легкой жизни никто не обещал» на детектив «Мышеловка» Агаты Кристи, в театре имени Максима Горького комедия «Одураченный муж» заменена на «Идиота» Достоевского, а Минский областной драмтеатр отменил трагикомедию «Шукаю сапраўднага мужчыну».
Министр культуры Анатолий Маркевич вместе с делегацией ведомства в субботу возложил цветы к зданию посольства РФ в Беларуси в память о жертвах теракта в Подмосковье.
Министр выразил соболезнования гражданам России и подчеркнул, что белорусы скорбят вместе с ними.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Злоумышленники в камуфляже вечером в пятницу открыли огонь по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, которые ожидали начала концерта группы «Пикник». После в здании произошло возгорание, которое привело к обрушению кровли концертного зала.
По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, процедура опознания тел ведется круглосуточно со вчерашнего дня. Более 100 человек остаются в больницах, многие в тяжелом состоянии.
Известно о погибшей в теракте гражданке Беларуси и о серьезно пострадавшем охраннике — белорус Алим Кошеваров работал в развлекательном центре охранником и дежурил в день трагедии, на данный момент он в больнице в критическом состоянии. Его коллега — белорусский гражданин Вадим Кулик пока числится пропавшим, о его судьбе нет никакой информации.
Суд в Москве арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте до 22 мая. Двое из них полностью признали вину. Им грозит пожизненный срок.