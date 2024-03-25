Минкульт: ряд мероприятий в Беларуси перенесены из-за теракта в «Крокусе»

Известно о погибшей в теракте гражданке Беларуси и о серьезно пострадавшем охраннике — белорус Алим Кошеваров работал в развлекательном центре охранником и дежурил в день трагедии, на данный момент он в больнице в критическом состоянии. Его коллега — белорусский гражданин Вадим Кулик пока числится пропавшим, о его судьбе нет никакой информации.