Волгоградцам рассказали об опасности цифровой зависимости

В современном мире трудно представить жизнь без интернета и гаджетов, т.к. они используются для работы и учебы. Однако специалист подчеркнула, что важно ограничивать время, проведенное «в компании» с гаджетами.
Если у человека появилось желание больше находиться в сети, а руки при любом удобном случае тянутся к телефону, значит можно говорить о цифровой зависимости, сообщает облздрав.
Как и любая зависимость, цифровая требует профессиональной помощи. В сложных случаях — даже в лечебном учреждении. Лечение включает в себя лекарственную терапию, психокоррекцию, строгое ограничение на использование гаджетов. Человек будет постепенно учиться черпать эмоции и впечатления от реального мира, найдет увлечения и хобби, которые позволят ему увеличить время, проведенное без гаджетов.
Первый шаг — признание самой зависимости и желание получить помощь. Уже вторым шагом идет помощь специалиста.
Как правило, в семьях, где царит любовь, забота друг о друге и теплые отношения, редко возникают случаи цифровой зависимости. Поэтому главная мера профилактики — интересный и познавательный семейный досуг.