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Волгоградцам рассказали об опасности цифровой зависимости

Психолог городской клинической больницы № 1 Людмила Гладунцова рассказала, как избавиться от цифровой зависимости.

Источник: Волгоградская правда

В современном мире трудно представить жизнь без интернета и гаджетов, т.к. они используются для работы и учебы. Однако специалист подчеркнула, что важно ограничивать время, проведенное «в компании» с гаджетами.

Если у человека появилось желание больше находиться в сети, а руки при любом удобном случае тянутся к телефону, значит можно говорить о цифровой зависимости, сообщает облздрав.

Как и любая зависимость, цифровая требует профессиональной помощи. В сложных случаях — даже в лечебном учреждении. Лечение включает в себя лекарственную терапию, психокоррекцию, строгое ограничение на использование гаджетов. Человек будет постепенно учиться черпать эмоции и впечатления от реального мира, найдет увлечения и хобби, которые позволят ему увеличить время, проведенное без гаджетов.

Первый шаг — признание самой зависимости и желание получить помощь. Уже вторым шагом идет помощь специалиста.

Как правило, в семьях, где царит любовь, забота друг о друге и теплые отношения, редко возникают случаи цифровой зависимости. Поэтому главная мера профилактики — интересный и познавательный семейный досуг.

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