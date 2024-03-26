Волгоградцам рассказали об опасности цифровой зависимости

Как и любая зависимость, цифровая требует профессиональной помощи. В сложных случаях — даже в лечебном учреждении. Лечение включает в себя лекарственную терапию, психокоррекцию, строгое ограничение на использование гаджетов. Человек будет постепенно учиться черпать эмоции и впечатления от реального мира, найдет увлечения и хобби, которые позволят ему увеличить время, проведенное без гаджетов.