В Самарской области встретили эвакуированных детей из Белгородской области

Глава губернии Дмитрий Азаров осмотрел условия, созданные для учебы и отдыха детей, а также пообщался с ребятами и их сопровождающими. Детей эвакуировали в связи с обстрелами приграничного региона. В Самарскую область прибыли ребята в возрасте от 6 до 18 лет. Дети рассказали, что хорошо добрались и довольны размещением.