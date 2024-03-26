В Самарской области встретили эвакуированных детей из Белгородской области

Самарская область встретила почти 500 эвакуированных детей из Белгородской области. Ребят разместили на базе детского лагеря региона.
Глава губернии Дмитрий Азаров осмотрел условия, созданные для учебы и отдыха детей, а также пообщался с ребятами и их сопровождающими. Детей эвакуировали в связи с обстрелами приграничного региона. В Самарскую область прибыли ребята в возрасте от 6 до 18 лет. Дети рассказали, что хорошо добрались и довольны размещением.
— В лагере нас приняли очень хорошо, тут очень красиво и классная атмосфера, — отметила Дарина.
Дмитрий Азаров посетил учебные классы, комнаты и узнал о распорядке дня ребят. На данный момент детей распределяют по классам. Большинство приехавших в возрасте от 8 до 10 лет. Согласно документам, прибывшим также назначат санаторно-курортное лечение. С ребятами будут творческие волонтеры, которые учтут пожелания детей. Часть детей пробует в лагере 21 день, а оставшиеся — до конца учебного года. Губернатор поблагодарил персонал учреждения.
— Надеюсь, что окружим ребят заботой и вниманием, постараемся, чтобы им у нас понравилось. Для нас тут точно нет чужих детей, — отметил Дмитрий Азаров.