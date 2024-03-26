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Ливень обрушится на Владивосток — точные дата и время

Осадки ожидаются уже на этой неделе и вот что еще настигнет жителей.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 57% 765 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

Ливень обрушится на Владивосток уже на этой неделе. Точные дату и время опубликовали специалисты метеорологического портала Gismeteo.

Отмечается, что уже в четверг, 28 марта, на столицу ДФО нагрянут сильные осадки в виде ливня. Начнутся они с самого утра — 10:00 часов и закончатся только ближе к ночи — 23:00 часам.

Максимальный удар придется на 16:00 часов дня — в этот период обещают около 8 мм осадков за короткий промежуток времени.

Кроме того, в четверг обещают сильный ветер, который может стать причиной мелких разрушений в городе, к тому же в сопровождении мощных осадков.

Приморцев предостерегают и просят отслеживать актуальные прогнозы погоды в городе, крае.