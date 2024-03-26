Ливень обрушится на Владивосток — точные дата и время

Ливень обрушится на Владивосток уже на этой неделе. Точные дату и время опубликовали специалисты метеорологического портала Gismeteo.
Отмечается, что уже в четверг, 28 марта, на столицу ДФО нагрянут сильные осадки в виде ливня. Начнутся они с самого утра — 10:00 часов и закончатся только ближе к ночи — 23:00 часам.
Максимальный удар придется на 16:00 часов дня — в этот период обещают около 8 мм осадков за короткий промежуток времени.
Кроме того, в четверг обещают сильный ветер, который может стать причиной мелких разрушений в городе, к тому же в сопровождении мощных осадков.
Приморцев предостерегают и просят отслеживать актуальные прогнозы погоды в городе, крае.