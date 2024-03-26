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На Кубани пройдет неделя здорового образа жизни

Медики с 25 по 31 марта будут повышать осведомленность жителей о последствиях вредных привычек.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае с 25 по 31 марта пройдет неделя здорового образа жизни. Жители региона узнают, как вредные привычки сказываются на состоянии здоровья.

«Употребление табака, алкоголя и других вызываемых зависимость веществ, по сути, является психическим расстройством, ведущим к разрушению здоровья. Пагубные привычки катализируют развитие многих серьезных болезней, снижают работоспособность, резко сокращают продолжительность и качество жизни», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике региона Андрей Сахаров.

Специалисты краевых лечебных учреждений в течение недели посетят Абинск, Усть-Лабинский, Калининский и Славянский районы. Также мобильный комплекс диспансеризации будет работать в Ленинградском районе.

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