На Кубани пройдет неделя здорового образа жизни

В Краснодарском крае с 25 по 31 марта пройдет неделя здорового образа жизни. Жители региона узнают, как вредные привычки сказываются на состоянии здоровья.
«Употребление табака, алкоголя и других вызываемых зависимость веществ, по сути, является психическим расстройством, ведущим к разрушению здоровья. Пагубные привычки катализируют развитие многих серьезных болезней, снижают работоспособность, резко сокращают продолжительность и качество жизни», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике региона Андрей Сахаров.
Специалисты краевых лечебных учреждений в течение недели посетят Абинск, Усть-Лабинский, Калининский и Славянский районы. Также мобильный комплекс диспансеризации будет работать в Ленинградском районе.