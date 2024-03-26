На Кубани пройдет неделя здорового образа жизни

«Употребление табака, алкоголя и других вызываемых зависимость веществ, по сути, является психическим расстройством, ведущим к разрушению здоровья. Пагубные привычки катализируют развитие многих серьезных болезней, снижают работоспособность, резко сокращают продолжительность и качество жизни», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике региона Андрей Сахаров.