Что можно и нельзя делать в Никифоров день 26 марта, когда нельзя есть пирожки

Основной запрет связан с тем, что 26 марта нельзя печь пирожки с картофелем и угощать ими родственников и знакомых. Считалось, что это могло привлечь в дом смерть. Не следует рубить деревья. Это может грозить чередой неприятностей в жизни. Запрещено проводить генеральную уборку. Предки верили, что из дома можно вымести благополучие.