Что можно и нельзя делать в Никифоров день 26 марта, когда нельзя есть пирожки

Православная церковь 26 марта вспоминает святого Никифора Исповедника. В народе празднуют Никифоров день. Интересно, что в указанный день запрещено печь и есть пирожки.
Что нельзя делать 26 марта.
Основной запрет связан с тем, что 26 марта нельзя печь пирожки с картофелем и угощать ими родственников и знакомых. Считалось, что это могло привлечь в дом смерть. Не следует рубить деревья. Это может грозить чередой неприятностей в жизни. Запрещено проводить генеральную уборку. Предки верили, что из дома можно вымести благополучие.
Что можно делать 26 марта
По традиции, в Никифоров день всегда шли на рыбалку, так как хорошо ловились окунь и плотва. А еще всегда ходили в баню, чтобы укрепить здоровье.
Согласно приметам, сильный туман указывал на дождливое лето. Яркое солнце 26 марта говорит про богатый урожай зерновых. Холодный ветер предупреждает, что холодная погода сохранится до конца весны.