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Что можно и нельзя делать в Никифоров день 26 марта, когда нельзя есть пирожки

Узнали приметы и запреты на 26 марта, когда празднуют Никифоров день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 марта вспоминает святого Никифора Исповедника. В народе празднуют Никифоров день. Интересно, что в указанный день запрещено печь и есть пирожки.

Что нельзя делать 26 марта.

Основной запрет связан с тем, что 26 марта нельзя печь пирожки с картофелем и угощать ими родственников и знакомых. Считалось, что это могло привлечь в дом смерть. Не следует рубить деревья. Это может грозить чередой неприятностей в жизни. Запрещено проводить генеральную уборку. Предки верили, что из дома можно вымести благополучие.

Что можно делать 26 марта

По традиции, в Никифоров день всегда шли на рыбалку, так как хорошо ловились окунь и плотва. А еще всегда ходили в баню, чтобы укрепить здоровье.

Согласно приметам, сильный туман указывал на дождливое лето. Яркое солнце 26 марта говорит про богатый урожай зерновых. Холодный ветер предупреждает, что холодная погода сохранится до конца весны.