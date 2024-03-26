Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте в Crocus City Hall

«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает пост генерального директора», — заявили в АНО «Новая Голландия».
В организации отметили, что супруг ее экс-директора Николай Конашенок в «Новой Голландии» не работал и не имел никакого отношения к деятельности проекта. Там также отметили, что «глубоко потрясены» терактом в Подмосковье и желают раненым выздоровления.
После теракта Crocus City Hall, в результате которого погибли 139 человек, Конашенок опубликовал несколько постов, в которых выразил сожаление, что террористы напали на концертный зал перед концертом группы «Пикник», а не во время фестиваля «Брат-2». Кроме того, он поинтересовался, «почему Крокус, а не Кремль».
Позднее муж директора арт-пространства в Санкт-Петербурге удалил свои посты из соцсетей, однако они уже вызвали широкий общественный резонанс. Депутат ГД Виталий Милонов пообещал обратиться в МВД с требованием посадить автора «на одну скамью с террористическими тварями».
В понедельник Шатуновская покинула свой пост. По ее словам, она не может и дальше занимать эту должность, поскольку член ее семьи позволил себе «чудовищные, несовместимые с человечностью» высказывания. Она хоть и осудила его позицию, а также выразила соболезнования жертвам теракта, но заявила, что «остается со своей семьей».
Вечером 25 марта в петербургском аэропорту силовики задержали Конашенка, который собирался улететь в Армению. Его доставили в отдел полиции, где он извинился за опубликованные посты, передает РИА Новости.
Напомним, ранее в Госдуме заявили, что россиян нужно наказывать за призывы бороться с мигрантами. По словам депутата Затулина, борьба с потоком мигрантов приведет к «обострениям».