Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте в Crocus City Hall

В понедельник Шатуновская покинула свой пост. По ее словам, она не может и дальше занимать эту должность, поскольку член ее семьи позволил себе «чудовищные, несовместимые с человечностью» высказывания. Она хоть и осудила его позицию, а также выразила соболезнования жертвам теракта, но заявила, что «остается со своей семьей».