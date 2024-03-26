В Хабаровске 26 марта дневная температура воздуха достигнет отметки +5 градусов

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня в краевой столице днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, ветер юго-западный, 9−14 м/с. В Хабаровске и крае в основном без осадков. На юге региона ночью −7 −12, днем +3 +8. В центральных районах ночью −7 −23, днем +1 +8, ветер юго-западный, 2−12 м/с. На севере края ночью −7 −17, днем −4 +8, ветер западный, юго-западный, 2−14 м/с.