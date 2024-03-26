Светящийся объект в небе в ДФО мог быть сгорающим мусором после запуска «Союза»

— С очень большой долей вероятности это элементы космического мусора. Был запуск с Байконура и все, что сбрасывается для облегчения ракеты, падает. Земля вращается, элементы, мусор с запада летят на восток. Часть ракеты отработала и попала в слои атмосферы, что мы и увидели. Это часть «Союза», — сказал Моисеев.