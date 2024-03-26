Светящийся объект в небе в ДФО мог быть сгорающим мусором после запуска «Союза»

Замеченный в небе в дальневосточных регионах светящийся объект мог быть сгорающим мусором после запуска ракеты с Байконура. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев.
В местных СМИ, соцсетях и мессенджерах в Хабаровском крае, в Амурской и Еврейской автономной областях распространились десятки видео, на которых местные жители запечатлели летящий в ночном небе продолговатый светящийся объект. Высказываются предположения, что это комета Понса — Брукса, горящий самолет или части после запуска китайского спутника.
— С очень большой долей вероятности это элементы космического мусора. Был запуск с Байконура и все, что сбрасывается для облегчения ракеты, падает. Земля вращается, элементы, мусор с запада летят на восток. Часть ракеты отработала и попала в слои атмосферы, что мы и увидели. Это часть «Союза», — сказал Моисеев.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем и тремя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур 23 марта. Корабль летит к МКС. Астроном отметил, что скорее всего мусор не долетит до земли, сгорит в атмосфере.
— Астероид какой-то еще можно пропустить, метеорит, но картина была бы совершенно другая, скорость была бы намного больше, чем-то, что наблюдали. Вокруг кометы есть облако пыли, газа. То есть это, однозначно, техногенный объект, — сказал Моисеев.
Он добавил, что комета Понса-Брукса, о которой упоминают в мессенджерах и соцсетях, не видна невооруженным глазом, ее можно увидеть в телескоп. Кроме того, она находится в другой части неба.