Что произошло в Иркутске в ночь на 26 марта 2024 года: последние новости

За три дня мошенники обманули 34 жителя Иркутской области. Суммарно они смогли выманить более 12 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону. чаще всего мошенники представляются работниками банков, правоохранительных органов, операторов сотовой связи. Нередкой является и схема, когда аферисты предлагают заработать деньги на инвестициях.
В Иркутске выделили специальный автомобиль, который будет забирать гуманитарную помощь из разных районов городов от жителей, желающих помочь бойцам СВО. Он уже будет доставлять собранный груз в пункт, из которого его увезут в зону спецоперации.
Свыше 140 человек ведут уборку улиц в Иркутске. В частности, увлажняется проезжая часть, вывозится снег, очищаются тротуары и газоны. Для этого в уборке задействованы 65 единиц техники.