Вооруженная охрана появится в кинотеатрах и торговых центрах в Приморье

В Приморье после теракта в «Крокус Сити Холле» обсудили меры по усилению безопасности. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, вооруженная охрана появится в местах массового посещения, также будет ужесточен контроль за мигрантами. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».