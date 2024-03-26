Вооруженная охрана появится в кинотеатрах и торговых центрах в Приморье

В Приморье после теракта в «Крокус Сити Холле» обсудили меры по усилению безопасности. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, вооруженная охрана появится в местах массового посещения, также будет ужесточен контроль за мигрантами. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Прежде всего, особое внимание уделят охране объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пространств, где проводятся массовые культурные мероприятия. Вооруженная охрана появится в театре имени Горького, Приморской сцене Мариинского театра, кинотеатрах, крупных ТЦ и ТРК.
«Необходимо повысить безопасность не только в краевых, но и в муниципальных учреждениях культуры, спорта, образования. Обращаю внимание глав муниципалитетов на необходимость обеспечить такие объекты рамками металлодетекторов и подготовленной охраной», — отметил губернатор края Олег Кожемяко.
Глава региона добавил, что главное — не допустить разжигание межнациональной розни и преступлений на этнической почве.