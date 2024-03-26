Ветер и температура до +10 градусов ожидаются в Иркутской области 26 марта

Если в южных районах Приангарья уже весна, то в северных до сих пор минусовая температура, снег и метели. Чего ожидать сибирякам в этот вторник? Надевать кроссовки или зимние сапоги? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 26 марта 2024 года.