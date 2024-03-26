Ветер и температура до +10 градусов ожидаются в Иркутской области 26 марта

Если в южных районах Приангарья уже весна, то в северных до сих пор минусовая температура, снег и метели. Чего ожидать сибирякам в этот вторник? Надевать кроссовки или зимние сапоги? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 26 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 26 марта 2024
— По региону ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега. В южных, верхнеленских и северо-восточных районах небольшой мокрый снег. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метели. В западных и северо-западных районах возможны порывы до 26 м/с. Температура +5…+10 градусов, а при облачности 0…-5 градусов, — говорят в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 26 марта 2024 года будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Температура +7…+9 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что свыше 140 человек задействованы в уборке улиц в Иркутске.