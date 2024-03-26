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Солнечное небо и тепло: 26 марта новосибирцев порадует хорошая погода

26 марта в Новосибирске будет ясно и тепло.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 41% 765 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

26 марта в Новосибирске ненадолго похолодает. Температура воздуха ночью понизится до −5…-7 градусов, а днём — до −1…+1.

— Будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Порывы западного ветра усилятся до 12 метров в секунду, — сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По области ночью похолодает до −3…-8, местами до −14, а днём уже потеплеет до −2…+3. В отдельных районах пройдёт небольшой, ночью по северо-востоку местами умеренный снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.