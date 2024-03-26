Солнечное небо и тепло: 26 марта новосибирцев порадует хорошая погода

26 марта в Новосибирске ненадолго похолодает. Температура воздуха ночью понизится до −5…-7 градусов, а днём — до −1…+1.
— Будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Порывы западного ветра усилятся до 12 метров в секунду, — сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По области ночью похолодает до −3…-8, местами до −14, а днём уже потеплеет до −2…+3. В отдельных районах пройдёт небольшой, ночью по северо-востоку местами умеренный снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.