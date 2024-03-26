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Жерар Депардье прилетит в Новосибирск на открытие своего ресторана

Официальное открытие заведения запланировано на осень.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Осенью в Новосибирск на открытие своего ресторана «Жерарня» приедет известный французский актер Жерар Депардье. Точная дата его визита пока неизвестна, но ожидается, что он состоится в сентябре. Информацию о этом сообщили в портале «Gorsite».

Ресторан «Жерарня» — это совместный проект Депардье и новосибирского бизнесмена Дениса Иванова. Заведение уже работает в тестовом режиме в центре города, а его официальное открытие запланировано на осень.

Инвестиции в проект составили 120 млн рублей. Меню ресторана будет включать в себя блюда французской, русской и европейской кухни.

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