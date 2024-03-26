На трассах Красноярского края ограничат движение грузового транспорта

В Красноярском крае на региональных дорогах вводится ограничение движения грузового транспорта. Об этом сообщили в Управлении дорог по Красноярскому краю.
С 22 апреля по 21 мая на трассах вводятся ограничения по допустимым осевым нагрузкам за исключением трассы Верхняя Бирюса — Ибрюль. На подъезде к аэропорту Алыкель в Норильске ограничения введут на период с 22 мая по 20 июня.
Установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось (с грузом или без) составляют:
— для одиночной оси — 6 тонн;
— для двухосной тележки — 5 тонн;
— для трехосной тележки — 4 тонны.
Предупредительные знаки будут установлены заранее, для контроля будут работать передвижные пункты весового контроля. Возможных объездных маршрутов на период ограничения для грузового транспорта не будет.
Также с 1 июня по 31 августа будут вводить ограничения для движения по асфальту грузовиков при дневной температуре выше 32 градусов.
Ранее сообщалось о том, что на красноярских дорогах обнаружили бесполезные камеры фмиксации нарушений ПДД. Такие камеры выявили на 28 дорожных участках Красноярского края.