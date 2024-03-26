На трассах Красноярского края ограничат движение грузового транспорта

С 22 апреля по 21 мая на трассах вводятся ограничения по допустимым осевым нагрузкам за исключением трассы Верхняя Бирюса — Ибрюль. На подъезде к аэропорту Алыкель в Норильске ограничения введут на период с 22 мая по 20 июня.