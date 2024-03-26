Полеты из Хабаровска в Чегдомын приостановили с 25 марта

С 25 марта приостановили полеты из Хабаровска в Чегдомын и обратно в рамках зимнего сезона 2023/2024, который официально завершится 30 марта.
— Это решение приняли по причине преждевременного потепления и размокании грунтовой взлетно-посадочной полосы в административном центре Верхнебуреинского района, — рассказали в АО «Хабаровские авиалинии».
В текущем году намечены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чегдомын — ее расширение и обустройство твердого покрытия. Реализацию проекта уже начали, и по завершению этих работ аэропорт сможет принимать воздушные суда без ограничений.