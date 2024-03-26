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Полеты из Хабаровска в Чегдомын приостановили с 25 марта

Причиной стало размокание взлетно-посадочной полосы.

Источник: Комсомольская правда

С 25 марта приостановили полеты из Хабаровска в Чегдомын и обратно в рамках зимнего сезона 2023/2024, который официально завершится 30 марта.

— Это решение приняли по причине преждевременного потепления и размокании грунтовой взлетно-посадочной полосы в административном центре Верхнебуреинского района, — рассказали в АО «Хабаровские авиалинии».

В текущем году намечены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чегдомын — ее расширение и обустройство твердого покрытия. Реализацию проекта уже начали, и по завершению этих работ аэропорт сможет принимать воздушные суда без ограничений.