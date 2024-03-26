Полеты из Хабаровска в Чегдомын приостановили с 25 марта

В текущем году намечены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чегдомын — ее расширение и обустройство твердого покрытия. Реализацию проекта уже начали, и по завершению этих работ аэропорт сможет принимать воздушные суда без ограничений.