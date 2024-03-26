Стреляет по людям и машинам: о ребенке с оружием рассказали приморцы в социальных сетях

Жители Чугуевки утверждают, что в одном из домов ребенок стрелял по прохожим и машинам. О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам приморцев, ребенок стрелял по людям и автомобилям с балкона на пятом этаже, а в его руках якобы заметили пневматическое оружие. После того, как информация разлетелась по социальным сетям, прокуратура Чугуевского района организовала проверку. В квартиру, где проживает несовершеннолетний вместе с родителями наведались органы опеки:
«Информация о применении пневматического или стрелкового оружия не нашла своего подтверждения».
Это уже не первый случай, когда приморцы сообщают о стрельбе. Ранее «Комсомолка» писала, что во Владивостоке девушка палила в окно из пистолета. По ее словам, она просто хотела пошутить, но правоохранители ее действия не оценили и завели на нее уголовное дело.