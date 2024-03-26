Стреляет по людям и машинам: о ребенке с оружием рассказали приморцы в социальных сетях

Это уже не первый случай, когда приморцы сообщают о стрельбе. Ранее «Комсомолка» писала, что во Владивостоке девушка палила в окно из пистолета. По ее словам, она просто хотела пошутить, но правоохранители ее действия не оценили и завели на нее уголовное дело.