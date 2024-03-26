В думе Иркутска предложили выдавать детям молочную продукцию

Меру поддержки для многодетных семей рассмотрели в думе Иркутска. Идея заключается в том, чтобы дети от шести месяцев до двух лет могли бесплатно получать молочную продукцию. Об этом сообщили в городской думе.
— Сегодня творог и жидкие кисломолочные продукты у нас получают дети из малообеспеченных семей. Если меру дополнительной поддержки поддержат коллеги-депутаты и администрация города, то продукцию будут получать 1457 детей из многодетных семей, — говорит председатель думы Евгений Стекачев.
Повторно вопрос обсудят в апреле. Кроме того, в думе обговорили вопрос о реализации указов о запрете использования телефонов во время учебы. Соответствующие изменения вступили в силу в конце 2023 года.
По согласованию с родителями в 45 школах Иркутска решили сдавать мобильные телефоны перед уроками в специальные органайзеры, а в 28 учреждениях — переключать телефон на беззвучный режим во время уроков и оставлять у школьников.