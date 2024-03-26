Семья из Николаевска-на-Амуре создаёт маскировку для бойцов СВО

Еще один пункт плетения маскировочных сетей для наших бойцов в зоне СВО появился в Николаевске-на- Амуре. Его организовала семья Ткаченко. Алла — учительница в местной школе, Руслан работает вахтовым методом на руднике в Многовершинном, но все свободное время они заняты организацией помощи фронту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Помогать тем, кто в чем-то нуждается, мы с женой начали давно, — рассказывает Руслан Ткаченко. — Алла работает с детьми, среди которых есть воспитанники детдома. Так вот, у девочки Светланы из ее класса не было сотового телефона. А он, конечно же, нужен. Решили бросить клич и собрать деньги. Наши друзья, приятели и совсем незнакомые люди откликнулись, так что мы собрали средств сразу на три телефона.
— Я работаю механиком подземных машин, нам выдают средства индивидуальной защиты, маскхалаты, причем, всего много, — объясняет Руслан Ткаченко. — Предлагаю друзьям, давайте отправим ребятам на СВО посылку. У меня под Угледаром служит товарищ из Бикина. Написал в соцсетях в своей группе «Надежный тыл» про свою идею и к нам пошли люди. Подключилась наша Николаевская церковь, Дом ветеранов. Через знакомых волонтеров, у которых большой опыт пересылки грузов в СВО, отправили всю эту гуманитарную помощь в Ростов-на-Дону, а оттуда ее отвезли бойцам за ленточку.
Теперь Ткаченко и их помощники плетут маскировочные сети — и опять все собиралось с миру по нитке. Гуманитарный техникум предоставил им помещение, рыболовецкое предприятие выделило сети, церковь предоставила деньги на покупку двух рулонов материала. И теперь в свободное время люди приходят, чтобы поработать несколько часов с мыслью, что эта сеть спасет чьи-то жизни там, на фронте.
А еще семья Ткаченко и их многочисленные помощники начали сбор средств на дрон-разведчик. Там, на передовой, это очень нужная техника. Это подтвердил их земляк из Николаевска-на-Амуре, с которыми они теперь поддерживают связь. Пока нужной суммы, а это 250 тысяч рублей, не набралось.
Но есть другие грузы для ребят. Руслан говорит, что они попросят водителей фур, которые приходят в Многовершинное, на обратном пути захватить их груз и транспортировать его на юг края, пока еще действует ледовая переправа через Амур. Скоро она закроется и все станет сложнее.
Победа куется не только там, на фронте, но и в тылу. Она приближается с каждым нашим добрым делом и поступком.