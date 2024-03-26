Семья из Николаевска-на-Амуре создаёт маскировку для бойцов СВО

— Помогать тем, кто в чем-то нуждается, мы с женой начали давно, — рассказывает Руслан Ткаченко. — Алла работает с детьми, среди которых есть воспитанники детдома. Так вот, у девочки Светланы из ее класса не было сотового телефона. А он, конечно же, нужен. Решили бросить клич и собрать деньги. Наши друзья, приятели и совсем незнакомые люди откликнулись, так что мы собрали средств сразу на три телефона.