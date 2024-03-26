Эскорт-агентство добавило новосибирского актера Кологривого в черный список

Российское эскорт-агентство внесло скандально известного актера Никиту Кологривого в черный список. Причиной стал дебош артиста в Новосибирске и то, что он укусил хостес. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на официальный Telegram-канал агрегатора анкет девушек.
Администраторы написали, что из-за неадекватного поведения актеру запретили пользоваться их сервисом. Другим клиентам они также посоветовали не проявлять грубость в адрес девушек. Они отметили, что кусать дам можно только с их разрешения.
Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в новосибирской кальянной. После этого на него возбудили административное дело. Суд отправил его на семь суток в ИВС.
Напомним, Кологривый рассказал об условиях в новосибирском изоляторе.