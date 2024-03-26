Уроженка Владивостока пыталась найти любовь в новом мистическом реалити

«Ранее я смотрела аналогичные проекты с другими девушками, поэтому решение об участии приняла быстро. Мое ожидание было встретить свою любовь», — рассказала Анна.
Однако продолжить борьбу за сердце Константина Анне не удалось. Знаменитый экстрасенс из 26 претенденток выбрал только 16, с которыми продолжит знакомство в Марокко и, возможно, найдет ту, с которой свяжет свою жизнь.
Напомним, Константин Гецати покорил сердца поклонниц в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов».
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Фото: пресс-служба ТНТ.