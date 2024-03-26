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Уроженка Владивостока пыталась найти любовь в новом мистическом реалити

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта, ФедералПресс. Уроженка Владивостока Анна Крючко приняла участие в новом мистическо-романтическом реатилити «Невеста. Экстра любовь». Девушка пыталась покорить сердце главного героя, которым стал Константин Гецати.

Источник: ТНТ

«Ранее я смотрела аналогичные проекты с другими девушками, поэтому решение об участии приняла быстро. Мое ожидание было встретить свою любовь», — рассказала Анна.

Однако продолжить борьбу за сердце Константина Анне не удалось. Знаменитый экстрасенс из 26 претенденток выбрал только 16, с которыми продолжит знакомство в Марокко и, возможно, найдет ту, с которой свяжет свою жизнь.

Напомним, Константин Гецати покорил сердца поклонниц в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов».

Смотрите новое мистическо-романтическое реалити «Невеста. Экстра любовь» каждую субботу в 21:30 на ТНТ.

Отметим, певица Клава Кока в шоу «Конфетка» на ТНТ исполнила песню про хабаровских комаров и принесла победу юному участнику. Глеб Иорданов стал обладателем главного приза в 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ТНТ.