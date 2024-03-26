В Дальневосточном морском заповеднике в Приморье родилось больше тысячи «бельков» ларг

Больше тысячи молодых пятнистых нерп-ларг появилось в этом году на островах архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. Ученые Дальневосточного морского заповедника закончили подсчет новорожденных тюленят, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».
Всего на песчаных пляжах архипелага появилось 1239 «бельков», некоторые из которых уже начали взрослую жизнь в водах заповедника.
Ларга — это единственный вид морских млекопитающих, которые размножаются в Дальневосточном морском заповеднике. И обитающие здесь нерпы — единственные, которые выбрали в качестве «родильного дома» песчаные пляжи островов, а не ледяные поля, как это делают другие ларги.
«Архипелаг Римского-Корсакова в Дальневосточном морском заповеднике становится для ларги эталонным местом размножения. Здесь практически полностью отсутствует человек, природа нетронута, пропитания достаточно», — рассказал сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Игорь Катин.
Поэтому ученые из года в год фиксируют здесь все большее количество новорожденных зверьков, а значит, и общая численность вида понемногу растет.