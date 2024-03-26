В Дальневосточном морском заповеднике в Приморье родилось больше тысячи «бельков» ларг

Ларга — это единственный вид морских млекопитающих, которые размножаются в Дальневосточном морском заповеднике. И обитающие здесь нерпы — единственные, которые выбрали в качестве «родильного дома» песчаные пляжи островов, а не ледяные поля, как это делают другие ларги.