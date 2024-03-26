В Красноярске зажгли две тысячи свечей в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл»

Накануне на стихийном мемориале на Красной площади молодые люди зажгли 2000 свечей и выстроили из них надпись «Красноярск скорбит» под песню Муслима Магомаева «Журавли».
Свои соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим выразили и красноярские студенты — они написали им письма.
А участники «Движения Первых» инициировали проведение акции «Цветок надежды». Дети своими руками сделали оригами в форме цветка крокуса, символизирующего надежду и возрождение, и прикрепили их на одежду и школьные рюкзаки. 13 участников движения из Красноярска возложили бумажные цветы к мемориалу.
Напомним, вечером 22 марта в концертном центре «Крокус Сити Холл» в Московской области был совершен террористический акт, в результате которого погибло более 140 человек и свыше 150 получили ранения. Мероприятия в поддержку потерпевших и близких погибших проходят по всей стране. Для желающих помочь им запущена линия по сбору средств — подробная информация доступна на сайте мывместе.рф.