Сезон охоты на уток в Хабаровском крае начнётся в середине апреля

С середины апреля 2024 года в Хабаровском крае должен открыться очередной сезон весенней охоты на селезней уток. Управление охотничьего хозяйства краевого правительства информирует жителей региона о начале приема заявок на добычу пернатых, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».





— Подать заявление на добычу селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток на общедоступные охотугодья Хабаровского края можно с 1 апреля. Охота на селезней уток осуществляется непрерывно в период с 15 апреля по 14 мая включительно, — следует из сообщения Управления. Подать заявление можно через портал Госуслуг либо в самом Управлении по адресу Хабаровск, ул. Запарина, 92 кабинет 209, 210 с понедельника по пятницу с 10−00 до 13−00. Также обратится можно в подразделения управления охотничьего хозяйства в районах.