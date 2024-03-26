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Стало известно, когда в школах Братска прозвенит последний звонок

Последний звонок в школах Братска назначен на 18 мая.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Братска сообщили дату последнего звонка. Постановление подписал мэр города Сергей Серебренников 25 марта 2024 года. В документе сообщается, что последний звонок в школах города прозвенит в субботу, 18 мая.

Именно в этот день во всех образовательных учреждениях города пройдут торжественные линейки.

Кроме того, 18 мая в городе будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске появился электронный проездной билет на три вида транспорта.

образование