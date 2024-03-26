Врачи и водители оказались самыми дефицитными специалистами в Приангарье

Чаще всего в марте работодатели искали водителей — такие объявления составляют 7,9 процента ото всех вакансий в Приангарье. Также в пятёрку самых востребованных вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, машинисты и повара — на них приходится 7; 5,4; 3,9 и 2,6 процента от общего числа предложений о работе.