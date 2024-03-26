Врачи и водители оказались самыми дефицитными специалистами в Приангарье

Топ самых востребованных специалистов в Иркутской области в марте составили специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. Для этого они проанализировали около 20 тысяч актуальных вакансий в регионе.
Чаще всего в марте работодатели искали водителей — такие объявления составляют 7,9 процента ото всех вакансий в Приангарье. Также в пятёрку самых востребованных вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, машинисты и повара — на них приходится 7; 5,4; 3,9 и 2,6 процента от общего числа предложений о работе.
Среди наиболее дефицитных профессий в Иркутской области оказались врачи — на одну вакансию приходится всего лишь 0,7 резюме при норме в 4 резюме на вакансию. Также наблюдается дефицит водителей и менеджеров по продажам. Самая же высокая конкуренция наблюдается среди желающих устроиться администратором — здесь на одну вакансию приходится 15 резюме.