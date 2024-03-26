«Амурские Тигрицы» в финале Чемпионата России встретятся с командой «Университет-Визит»

В финале встретятся по три лучшие команды групп «Центр» и «Сибирь». Пензенская команда по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в группе «Центр», «Амурские Тигрицы» — лидер в группе «Сибирь». Сейчас хабаровская команда отправилась в Кострому, где в течение ближайшей недели будет готовиться к первой серии игр, а также адаптироваться к московскому часовому поясу. После завершения череповецкого тура все шесть команд переедут в Хабаровск, где с 23 по 28 апреля состоится вторая часть финала и церемония награждения победителей.