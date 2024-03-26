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Более 200 нарушений выявили во время рейда по мигрантам во Владивостоке

Профилактическое мероприятие длилось 5 дней.

Источник: Соцсети

За пять дней мероприятия «Нелегальный мигрант — 2024» во Владивостоке выявили 217 нарушений миграционного законодательства, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские проверяли общепит, остановки, рынки и места скопления людей, чтобы выявить и пресечь каналы незаконной миграции. Они обнаружили 37 нарушений правил въезда, выезда, проезда и пребывания иностранцев на территории России. Возбудили 16 уголовных дел.

Суды вынесли 28 решений об административном выдворении и депортации нелегальных мигрантов.

Напомним, в Приморье после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» усилят меры контроля за мигрантами.