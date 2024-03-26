Более 200 нарушений выявили во время рейда по мигрантам во Владивостоке

Полицейские проверяли общепит, остановки, рынки и места скопления людей, чтобы выявить и пресечь каналы незаконной миграции. Они обнаружили 37 нарушений правил въезда, выезда, проезда и пребывания иностранцев на территории России. Возбудили 16 уголовных дел.