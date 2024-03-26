Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярского края до 30 апреля выбирают объекты для благоустройства

В Красноярском крае до конца апреля можно проголосовать за объекты, где проведут благоустройство в 2025 году.

Источник: Минстрой Красноярского края

В Красноярском крае более 170 тысяч человек проголосовали за благоустройство своих городов. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Объекты, за которые горожане отдадут больше всего голосов, будут благоустроены в 2025 году. На данный момент проголосовали 171 тысяча человек.

Участие в голосовании принимают 24 муниципальных образования, количество жителей в которых превышает 10 тысяч человек. Наибольшую активность в выборе проявляют жители Норильска, Красноярска, Шарыпова, Кодинска, Боготола, Дивногорска. Всего предложено 77 территорий для благоустройства.

Например, в Красноярске большое количество голосов набирают набережная по улице Вильского и аллея героев Чернобыля на проспекте Комсомольском. В Норильске жители активно голосуют за территорию в районе улицы Лауреатов.

Проголосовать можно на сайте или через волонтёров. Голосование продлится до 30 апреля.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске завершат обустройство променада на проспекте Красноярский рабочий. Также начнётся благоустройство территории озёр на улице Судостроительной.

ЖКХ