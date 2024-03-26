Жители Красноярского края до 30 апреля выбирают объекты для благоустройства

В Красноярском крае более 170 тысяч человек проголосовали за благоустройство своих городов. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Объекты, за которые горожане отдадут больше всего голосов, будут благоустроены в 2025 году. На данный момент проголосовали 171 тысяча человек.
Участие в голосовании принимают 24 муниципальных образования, количество жителей в которых превышает 10 тысяч человек. Наибольшую активность в выборе проявляют жители Норильска, Красноярска, Шарыпова, Кодинска, Боготола, Дивногорска. Всего предложено 77 территорий для благоустройства.
Например, в Красноярске большое количество голосов набирают набережная по улице Вильского и аллея героев Чернобыля на проспекте Комсомольском. В Норильске жители активно голосуют за территорию в районе улицы Лауреатов.
Проголосовать можно на сайте или через волонтёров. Голосование продлится до 30 апреля.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске завершат обустройство променада на проспекте Красноярский рабочий. Также начнётся благоустройство территории озёр на улице Судостроительной.