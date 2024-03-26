Привокзальная площадь лидирует в голосовании за объекты благоустройства Иркутска

— На сегодняшний день лидирует в голосовании привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». За нее уже отдали 1727 голосов. Там планирует озеленить территорию, смонтировать парковое освещение, установить малые архитектурные формы, обустроить удобные пешеходные маршруты и места для тихого отдыха, — говорят в администрации.