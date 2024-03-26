Привокзальная площадь лидирует в голосовании за объекты благоустройства Иркутска

Жители Иркутска продолжают голосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году. Уже более 10 тысяч сибиряков отдали свой голос за объекты благоустройства.
— На сегодняшний день лидирует в голосовании привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». За нее уже отдали 1727 голосов. Там планирует озеленить территорию, смонтировать парковое освещение, установить малые архитектурные формы, обустроить удобные пешеходные маршруты и места для тихого отдыха, — говорят в администрации.
Второе место в голосовании занимает Комсомольский парк. Он находится на четвертом этапе благоустройства. За него проголосовали 1654 человека. В случае победы, там выполнят монтаж наружного освещения, обустроят покрытия и озеленят территорию.
На третьем месте — Падь Долгая в микрорайонах Университетский и Первомайский. За нее жители города отдали 1645 голосов. Там планируется провести устройство покрытий и озеленение территории, установить лавочки и урны, оборудовать наружное освещение.