Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

Предмет выбран не случайно. По словам Светланы Маковской, одна из главных задач — построение суверенной системы российского образования, и знание истории своей страны играет в этом важную роль. Кроме того, с сентября 2023 года все школьники России 10−11 классов начали изучать историю по единым государственным учебникам.
Основная цель мероприятия — ознакомить родителей с порядком проведения ЕГЭ, показать объективность и прозрачность экзамена, отмечает пресс-служба регионального минобразования.
Как и выпускники, взрослые перед ЕГЭ сдали свои телефоны, прошли предэкзаменационный контроль, прослушали инструктаж и заполнили бланки. Родители увидели, как проходит контроль, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.
«Взрослым предлагается выполнить девять заданий за 40 минут, тогда как выпускникам на написание этого предмета отводится 3 часа 30 минут. Процедура экзамена максимально приближена к реальной. Акция находит отклик у родительского сообщества. После экзамена, как нам признаются родители, гораздо проще создать в семье правильную психологическую обстановку перед ЕГЭ и поддержать своего ребенка», — подчеркнула министр образования края.