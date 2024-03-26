Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

«Взрослым предлагается выполнить девять заданий за 40 минут, тогда как выпускникам на написание этого предмета отводится 3 часа 30 минут. Процедура экзамена максимально приближена к реальной. Акция находит отклик у родительского сообщества. После экзамена, как нам признаются родители, гораздо проще создать в семье правильную психологическую обстановку перед ЕГЭ и поддержать своего ребенка», — подчеркнула министр образования края.