Унижения, оскорбления и синяки от уколов: пациенты жалуются на сотрудников поликлиники в Хабаровском крае

Жители Вяземского возмущены работой районной больницы. Накануне в соцсетях появилось сообщение от местной жительницы, которая пожаловалась на качество оказания медицинских услуг. Она поделилась фотографией руки ребенка, на которой виден большой синяк, якобы появившийся после забора крови. Кроме того, женщина рассказала, как один из терапевтов оскорбляет и унижает пациентов.