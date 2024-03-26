Унижения, оскорбления и синяки от уколов: пациенты жалуются на сотрудников поликлиники в Хабаровском крае

Жители Вяземского возмущены работой районной больницы. Накануне в соцсетях появилось сообщение от местной жительницы, которая пожаловалась на качество оказания медицинских услуг. Она поделилась фотографией руки ребенка, на которой виден большой синяк, якобы появившийся после забора крови. Кроме того, женщина рассказала, как один из терапевтов оскорбляет и унижает пациентов.
Стоит отметить, что в комментариях под этим постом появились сообщения от других пользователей, которые разделяют мнение автора.
— Этот врач действительно очень груба с пациентами, сталкивались с ней и не один раз.
— А поликлиника в Вяземском, да, оставляет желать лучшего — помощь от участковых терапевтов не получишь. Лично с этим сталкивалась.
— Я слышал много моментов, что там, мягко говоря, такой ужас происходит в той больнице…
Эта публикация привлекла внимание прокуратуры Вяземского района. В ведомстве начали проверку. Если нарушения подтвердятся, то в отношении виновных будут приняты соответствующие меры.