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«На календаре 126-е декабря». В Красноярск пришла сильная метель

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы в соцсетях делятся кадрами пришедшей в город метели и жалуются на пробки и ДТП.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 57% 765 мм рт. ст. +12°
Источник: НИА Красноярск

Утром 26 марта в Красноярск пришла сильная метель. Жители города в соцсетях делятся кадрами непогоды и шутят про затяжную зиму.

«На календаре 126-е декабря! Зима вернулась, ребята», — пишут в соцсетях красноярцы.

Согласно данным сервиса 2GIS, в краевой столице (на момент публикации данного материала) показывало пробки в 6 баллов. Красным подсвечены улицы: Копылова, Свободный проспект, Красноярский рабочий (в районе кольца), Авиаторов, проспект Металлургов, Мичурина и ряд других улиц. Также в городе этим утром, предположительно, из-за непогоды произошло несколько ДТП.

«Всё, шок для всех. Снег! Господа, оставайтесь дома, не создавайте людям проблем», — пишут горожане.

Как ранее сообщал НИА Красноярск, на этой неделе синоптики обещают сильный ветер, снег с дождем и потепление до +7 градусов.