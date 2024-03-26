«На календаре 126-е декабря». В Красноярск пришла сильная метель

Утром 26 марта в Красноярск пришла сильная метель. Жители города в соцсетях делятся кадрами непогоды и шутят про затяжную зиму.
«На календаре 126-е декабря! Зима вернулась, ребята», — пишут в соцсетях красноярцы.
Согласно данным сервиса 2GIS, в краевой столице (на момент публикации данного материала) показывало пробки в 6 баллов. Красным подсвечены улицы: Копылова, Свободный проспект, Красноярский рабочий (в районе кольца), Авиаторов, проспект Металлургов, Мичурина и ряд других улиц. Также в городе этим утром, предположительно, из-за непогоды произошло несколько ДТП.
«Всё, шок для всех. Снег! Господа, оставайтесь дома, не создавайте людям проблем», — пишут горожане.
Как ранее сообщал НИА Красноярск, на этой неделе синоптики обещают сильный ветер, снег с дождем и потепление до +7 градусов.