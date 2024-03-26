«На календаре 126-е декабря». В Красноярск пришла сильная метель

Согласно данным сервиса 2GIS, в краевой столице (на момент публикации данного материала) показывало пробки в 6 баллов. Красным подсвечены улицы: Копылова, Свободный проспект, Красноярский рабочий (в районе кольца), Авиаторов, проспект Металлургов, Мичурина и ряд других улиц. Также в городе этим утром, предположительно, из-за непогоды произошло несколько ДТП.