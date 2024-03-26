Семья из Иркутска тайно захватила квартиру умерших родственников

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, мать со взрослым сыном поселились в пустующей квартире в 2020 году, никого не поставив в известность — о том, что жилплощадь оккупировали чужие люди, стало известно благодаря соседям. Тогда в квартиру наведались представители власти, которые обнаружили там полнейшую антисанитарию, отсутствие дверей и продукты жизнедеятельности животных на полу. В квартире проживали также две большие собаки и три кошки.