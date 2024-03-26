Самыми востребованными в Кузбассе в марте стали продавцы и водители

Больше всего предложений о работе работодатели открыли для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — на них приходится 7,6% от всех вакансий в Кузбассе. В первой пятёрке самых востребованных также водители (6,7%), менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,6%), машинисты (3,9%), разнорабочие (2,9%) и повара (2,6%).