Самыми востребованными в Кузбассе в марте стали продавцы и водители

Эксперты hh.ru проанализировали 20,8 тыс. актуальных вакансий в Кемеровской области и выяснили, каких специалистов чаще всего искали работодатели в марте.
Больше всего предложений о работе работодатели открыли для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — на них приходится 7,6% от всех вакансий в Кузбассе. В первой пятёрке самых востребованных также водители (6,7%), менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,6%), машинисты (3,9%), разнорабочие (2,9%) и повара (2,6%).
В топ-20 самых востребованных специалистов вошли и слесари, врачи, операторы call-центра, электромонтажники, инженеры-механики, инженеры-проектировщики, сварщики, бухгалтеры, автомеханики, уборщицы, кладовщики, директора магазинов и т. д.
Самыми дефицитными среди них являются врачи — на одну вакансию приходится 0,5 резюме (норма — 4 резюме на вакансию). Продавцы и водители, которые тоже очень востребованы, также в дефиците (1,9 и 2,8 резюме на вакансию соответственно).
Мы писали, что областная служба занятости предлагает 40 тыс. вакансий, больше половины которых приходится на рабочие профессии. При этом зарегистрированных безработных в шесть раз меньше, чем свободных мест. Разбирались, как выбираться из кадровой ямы и какие меры предпринимаются в регионе.