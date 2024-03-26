Астроном — об астероидной опасности и магнитных бурях

— Апофис открыли в 2004 году. На тот момент его точная орбита была неизвестна, и высказывались предположения, что астероид может столкнуться с Землёй в 2029 году. Через несколько лет его траекторию движения уточнили: столкновения не будет, но он пройдёт на расстоянии примерно 36 тыс. км от Земли. Это близко. На такой высоте работают спутники связи. В 2036 году астероид пролетит ещё ближе, но опять же планету не затронет. Так что вероятность того, что он врежется в Землю, равна нулю.