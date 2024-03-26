Астроном — об астероидной опасности и магнитных бурях

Его дед, Иван Наумович, назвал своих детей в честь звёзд: сына — Арктуром, дочь — Гаммой. Имя его мамы, Киры Сергеевны, носит астероид в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Здесь же в феврале 2024 года зажглась и звезда Сергея Язева — решением Международного астрономического союза одному из астероидов присвоено имя иркутского астронома. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Сергей Язев родился в семье астрономов в 1958-м. Первое воспоминание из детства — салют в честь полёта в космос Юрия Гагарина, который он наблюдал в Москве в апреле 1961 года: мама прилетела из Иркутска в столицу по делам своей диссертации и взяла ребёнка с собой. Уже в начальной школе он понял, что на свете нет ничего интереснее звёзд. И всю свою жизнь посвятил их изучению. Особенно одной из них — звезды по имени Солнце.
Какая роль у бури?
Владимир Шпикалов, АиФ-Иркутск: Сергей Арктурович, вы более сорока лет наблюдаете за Солнцем, знаете о нём всё, что известно науке. Знаете и о магнитных бурях. Правда ли, что они плохо влияют на состояние здоровья человека?
Сергей Язев: Это один из тех вопросов, изучением которого учёные плотно занимаются на протяжении последних ста лет, но однозначного ответа до сих пор нет. Одни исследователи говорят, что есть влияние, другие утверждают обратное.
На Солнце действительно случаются вспышки, которые вызывают на Земле магнитные бури, но сколько-нибудь опасное излучение от них не проходит сквозь земную атмосферу. Сильные вспышки сопровождаются выбросами коронального вещества — огромные пузыри плазмы разлетаются в разные стороны, и часть достигает нашей планеты. С каждой такой ударной волной на несколько часов меняется магнитное поле Земли. Существует гипотеза, что резкое изменение магнитного поля может влиять на самочувствие человека.
— В интернете публикуют прогнозы магнитных бурь. Они сбываются?
— В том-то и дело, что не всегда. Бывает, человек рассказывает, что у него болит голова и сердце шалит из-за магнитной бури, но я-то знаю, что на самом деле никакой бури не было. Прогноз опубликовали, а о том, что он не сбылся, никто не сообщает. При этом людям «плохо».
И, наоборот, вспышку на Солнце не прогнозировали, а она случилась. Но тот, кто до этого жаловался на магнитные бури, чувствует себя как огурчик. И такое бывает. Далеко не каждая вспышка сопровождается выбросом плазмы, то есть подавляющее большинство магнитных бурь никак ощутимо не влияет на Землю.
— Однако исключать подобное влияние совсем тоже нельзя?
— Моя рабочая гипотеза: как есть люди метеочувствительные, на которых сказываются изменения атмосферного давления, так есть и «магниточувствительные». На их самочувствии магнитные бури могут отражаться. Но этот вопрос ещё изучать и изучать. Причём не совсем понятно, как оценить роль магнитной бури при наличии других факторов влияния на самочувствие: не выспался, начальник накричал, новости расстроили и так далее.
— Что сейчас нам говорит Солнце?
— Сейчас мы находимся в максимуме очередного 11-летнего цикла солнечной активности: количество пятен сравнительно большое, вспышек достаточно много. В конце марта в Иркутске наблюдалось полярное сияние, вызванное одной из сильных вспышек на Солнце. Сильные вспышки наблюдались в декабре, январе, феврале и марте. В течение года будут ещё — повторюсь, мы на пике солнечной активности.
Апокалипсис отменяется
— На днях федеральные СМИ сообщили, что астрономы спрогнозировали риск столкновения астероида Апофис с Землёй. Как вы оцениваете вероятность такого апокалипсиса?
— Апофис открыли в 2004 году. На тот момент его точная орбита была неизвестна, и высказывались предположения, что астероид может столкнуться с Землёй в 2029 году. Через несколько лет его траекторию движения уточнили: столкновения не будет, но он пройдёт на расстоянии примерно 36 тыс. км от Земли. Это близко. На такой высоте работают спутники связи. В 2036 году астероид пролетит ещё ближе, но опять же планету не затронет. Так что вероятность того, что он врежется в Землю, равна нулю.
— Столкновение с ним уничтожило бы планету?
— Нет, но катастрофу регионального значения он бы обеспечил.
— Такую же, как Тунгусский метеорит?
— Апофис — каменная глыба размером примерно в 300 метров, а Тунгусский метеорит был меньше — около 30 метров. В 1908 году тунгусское космическое тело разрушилось ориентировочно на высоте 10 км от поверхности Земли. Сила взрыва была эквивалентна 10 млн тонн тротила, что равнозначно взрыву термоядерной бомбы. Зона поваленного леса в поперечнике составляла около 60 км. Это самое разрушительное столкновение инопланетного тела с Землёй. В истории человечества похожих записей о подобном нет.
— А подобный Апофису астероид, который того и гляди свернёт из-за угла и сдвинет земную ось, есть?
— Тоже нет. Астрономы сейчас такой угрозы не видят.
— После Тунгусского метеорита следующий по мощности…
— Челябинский метеорит, 2013 год. Его начальный размер при входе в атмосферу — примерно 17 метров, а вес — 10 тыс. тонн. До поверхности Земли «добралось» лишь множество метеоритных осколков — маленькие камушки высыпались по всей Челябинской области. Один большой кусок весом в полтонны рухнул в озеро Чебаркуль.
Собирая инопланетную пыль
— Осенью 2002 года на севере Иркутской области упал Витимский метеорит. Вы были участником экспедиции к месту падения. Нашли инопланетное тело?
— Скорее, инопланетную пыль. Ни в Бодайбинском, ни Мамско-Чуйском районе метеорит мы так и не нашли. Там наблюдался болид. Болидом называется свечение, возникающее при попадании в атмосферу крупной космической частицы. Всё, что Витимский болид оставил после себя, — крупицы, которые осели в снег. Нужно было их собрать, пока снег не растаял. Поэтому весной 2003 года к месту падения болида отправилась экспедиция.
Ходили по тайге на охотничьих лыжах. Складывали снег в полиэтиленовые пакеты. Затем растапливали его. Растаявшую воду прогоняли через фильтры и собирали инопланетные песчинки. Исследования показали, что это — метеоритное вещество. В частности, обнаружили минерал, аналогичный лунному, — армолколит. Он назван в честь американских астронавтов Армстронга, Олдрина и Коллинза, которые доставили на Землю образцы подобного минерала с поверхности Луны.
— Значит, американцы были на Луне?
— Отрицать это — всё равно что отрицать существование города Парижа, хотя разговоры о том, что нога человека не ступала на Луну, действительно широко распространены.
— Какое ещё заблуждение, как астроном, вы бы отметили особо?
— Наиболее распространённое касается смены времён года. Многие думают, что когда Земля подлетает к Солнцу — наступает лето, а когда удаляется от него — зима. Это не так. На самом деле смена времён года происходит из-за наклона земной оси, благодаря которому Земля наклоняется к Солнцу то северным полюсом, то южным. Таким образом, когда в северном полушарии наступает лето, в южном — зима, и наоборот.
СПРАВКА
Сергей Арктурович Язев, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета. С 1997 года директор Астрономической обсерватории ИГУ. Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.
Автор более 200 научных работ, многих учебных пособий и научно-популярных книг. Лауреат премии губернатора Иркутской области в сфере науки и техники. Участник и руководитель научных экспедиций к месту падения Витимского болида и к Патомскому кратеру, семи экспедиций по наблюдениям полных солнечных затмений.