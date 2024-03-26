Жители Новосибирской области назвали детей Благородная, Дар Бога и Венец

В отделе ЗАГС Маслянинского района 22 марта состоялась церемония имянаречения, где родители тройни поставили подписи в Книге о наречении имени и получили три свидетельства о рождении. Их также поздравили председатель совета депутатов Маслянинского района Вячеслав Ярманов, директор районного центра соцподдержки населения Светлана Герасимова и представители бизнес-компаний.