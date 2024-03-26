Власти Красноярского края заявили о волне фейковых рассылок жителям края

«Всем, кто получил сообщения, необходимо блокировать отправителей, чтобы не стать жертвой мошенников», — говорится в сообщении. По данным властей, за последние дни несколько жителей региона получили такие сообщения от неизвестных.
«Каждое такое сообщение отрабатывается сотрудниками спецслужб, все они носят фейковый характер и призваны вызвать панику среди населения. Ситуация под контролем правоохранительных органов, угрозы безопасности нет», — говорится в сообщении.
Также обращение в своем Telegram-канале опубликовал глава Норильска Дмитрий Карасев. Он призвал родителей «строго следить за переписками детей, особенно в различных мессенджерах. И обязательно переговорите с детьми о том, чтобы не вступали в переписки».
С аналогичными сообщениями столкнулись подростки ряда российских городов, отмечают власти региона. В «Лиге безопасного интернета» уже установили, что за рассылкой стоят зарубежные спецслужбы. «Многие россияне также сообщили о получении в мессенджерах фейковых сообщений с предупреждениями “о следующих терактах в РФ”.
По словам директора Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, рассылка идет с территории Украины", — сообщается на сайте организации.