Уроженец Осинников был на концерте в день теракта в «Крокус Сити Холле»

Как сообщает ngs42.ru, уроженец Осинников Константин Ноздрин был в день теракта в «Крокус Сити Холле». Он с супругой купил билет на «Пикник». Пара успела убежать из горящего концертного зала, хоть и получила травмы.
Журналисты пишут, что до 2019 года Константин с женой жил в Осинниках, но переехал в Москву. Они купили билет на второй этаж и в зал так и не попали — стрельба началась до концерта. Убегая, кузбассовец снял жуткие кадры, которые разошлись по соцсетям — на них убитая семейная пара рядом с эскалатором.
«В давке, которая была просто неимоверная, пострадала моя супруга. Мы забежали в туалет, чтобы там укрыться, толпа её прижала, и она ударилась об стенку. Когда всё это происходило, пока прятались, позвонил родственникам. Сказал, чтобы они вызывали все службы, ну и вообще знали, где мы находимся. Подождали немного и стали выбираться из здания. Толпа не останавливалась и неслась по тем, кто лежал. Все смотрели только вперёд, искали глазами, где бы быстрее спрятаться», — цитирует издание слова Константина.
Сам мужчина рассёк руку, однако на своей машине помог довезти до дома нескольких пострадавших.
Мы писали, что в Кузбассе объявили трёхдневный траур в связи с трагедией в Подмосковье. Он закончился накануне, 25 марта. Один из первых стихийных мемориалов был организован у бывшей сгоревшей «Зимней вишни». После теракта кузбассовцы призвали властей усилить охрану школ и детских садов. Самих жителей региона зовут почтить память погибших в «Крокусе» с помощью журавлей.