Уроженец Осинников был на концерте в день теракта в «Крокус Сити Холле»

«В давке, которая была просто неимоверная, пострадала моя супруга. Мы забежали в туалет, чтобы там укрыться, толпа её прижала, и она ударилась об стенку. Когда всё это происходило, пока прятались, позвонил родственникам. Сказал, чтобы они вызывали все службы, ну и вообще знали, где мы находимся. Подождали немного и стали выбираться из здания. Толпа не останавливалась и неслась по тем, кто лежал. Все смотрели только вперёд, искали глазами, где бы быстрее спрятаться», — цитирует издание слова Константина.