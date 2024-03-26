В Пермь приедет спортсмен Ипатов, вручивший Путину чёрный пояс по карате

Помимо мастера спорта Александра Ипатова в Пермь приедет победить 13-го Абсолютного чемпионата мира по киокушинкая Александр Еременко. Они посетят краевую столицу, чтобы провести мастер-классы, встречи, пресс-конференцию. Известные спортсмены занимаются популяризацией спорта. Центральным мероприятием их визита станут учебно-тренировочные сборы в спортивном комплексе СШОР «Летающий лыжник». Они пройдёт 26 марта.