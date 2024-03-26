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В Пермь приедет спортсмен Ипатов, вручивший Путину чёрный пояс по карате

Он проведёт мастер-класс в краевой столице.

Спортсмен, мастер спорта по киокушинкай карате Александр Ипатов, вручивший президенту РФ Владимиру Путину чёрный пояс по карате, приедет в Пермь, сообщает URA.RU.

Помимо мастера спорта Александра Ипатова в Пермь приедет победить 13-го Абсолютного чемпионата мира по киокушинкая Александр Еременко. Они посетят краевую столицу, чтобы провести мастер-классы, встречи, пресс-конференцию. Известные спортсмены занимаются популяризацией спорта. Центральным мероприятием их визита станут учебно-тренировочные сборы в спортивном комплексе СШОР «Летающий лыжник». Они пройдёт 26 марта.