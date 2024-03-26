Как Евпатория готовится к курортному сезону

«Евпатория к сезону готовится. У нас уже прошло несколько общегородских субботников. Мы приводили в порядок общественные территории и набережную Лазурную, которая очень пострадала от шторма. Также приводятся в порядок общественные территории, пляжные территории», — рассказала она.
И отметила, что к проведению субботника подключилась небезразличная общественность.
На улице Симферопольской, которая больше всех пострадала от осеннего шторма, еще идут работы. «Малые отели и гостиницы восстанавливают свои потери».
«Идет активное строительство дорог внутри муниципалитета, благоустраиваются дворы. Будучи в Евпатории, глава РК обозначил, что будут выделены деньги на ремонт и строительство тротуаров», — рассказала Герасимова.
Также она отметила, что благодаря строительству водовода горожане и туристы будут обеспечены водой без проблем.
По ее словам, крымские власти контролируют ситуацию, которая складывается вокруг малого и среднего бизнеса, вокруг санаторно-курортных учреждений и пользователей пляжных территорий.
Также Герасимова пояснила, что договора о благоустройстве пляжных территорий, срок действия которых не истек, не будут перезаключаться, сохраняются условия, договорные обязательства на тех условиях, на которых они были заключены.
«Мы отлично понимаем, что, по объективным причинам, грядущий курортный сезон, как и предыдущие, не будет таким масштабным, как нам всем хотелось бы. В этой связи главой Республики Крым принято решение о том, что новые паспорта на пользование пляжными территориями пользователи получать не будут, то есть, они будут работать по старым паспортам и по действующим договорам», — уточнила она.
В середине марта в Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой.
Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5−4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.