Как Евпатория готовится к курортному сезону

«Мы отлично понимаем, что, по объективным причинам, грядущий курортный сезон, как и предыдущие, не будет таким масштабным, как нам всем хотелось бы. В этой связи главой Республики Крым принято решение о том, что новые паспорта на пользование пляжными территориями пользователи получать не будут, то есть, они будут работать по старым паспортам и по действующим договорам», — уточнила она.